Les Red Flames regardent vers les barrages

Quatre jours après la défaite contre la Norvège, la frustration est toujours bien présente dans le camp noir-jaune-rouge arrivé à Yerevan en Arménie samedi soir.

Ce déplacement avec seulement 18 joueuses de champ, il s'assimile un peu à un calvaire dans une saison où certaines n'ont toujours pas joué de matchs officiels en club, à l'image de Tessa Wullaert. "Les conditions n'ont pas été top avec un long voyage de quatre heures. Les filles n'ont pas trop bien dormi", confie Ives Serneels qui a été rassuré avec l'intensité mise à l'entraînement par la suite.

En Arménie pour boucler la phase de groupes des qualifications, les Belges doivent y prendre un point pour s'assurer de rester devant la Pologne et d'aller aux barrages. Après le 19-0 à l'aller, on se doute que l'issue du match ne devrait pas ressembler à un thriller et que cette fois, la finition sera bien meilleure que vendredi (0 but pour 13 tirs dont 5 cadrés). D'ailleurs, face à la nation pointée à la 139e place mondiale, et dernière du groupe, le staff annonce déjà des changements. "On a travaillé la finition, dans les 16 mètres, il faut être plus direct. Marquer permettra de gagner en confiance."

Malheureusement pour les Flames, la défaite de vendredi vient compliquer le chemin vers l’Océanie. Premières des deuxièmes avant l’affrontement contre la Norvège, les Flames sont actuellement troisièmes et leur capital ne changera pas avant ce mardi car ce dixième match des qualifications ne comptera pas dans le classement des deuxièmes (certains groupes n’ont que cinq équipes).

Sans pouvoir réagir et même en cas de nouveau record de buts, les Belges pourraient donc se faire éjecter du top 3, exempté du premier tour des barrages, et devoir déjà être sur le pont le 6 octobre pour un match en une seule manche. Le tirage au sort a lieu vendredi.

L'équipe probable : Evrard ; Deloose, Kees, Tysiak, Philtjens ; Biesmans, Missipo, Janssens, Delacauw, Wullaert, Eurlings. (Lemey, Lichtfus, Van Kerkhoven, Wijnants, Vanmechelen, Vande Velde, Tison, Vanhaevermaet, Dhont, Minnaert).