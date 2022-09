Polémique Mbappé-Galtier sur les déplacements du PSG en jet privé: l'entraîneur dit regretter "une blague de mauvais goût"

"Croyez-moi que je suis concerné sur les problèmes de climat, de notre planète, je sais la responsabilité que nous avons. (...) On n'est pas hors sol, on est très lucides, simplement, c'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût, et je le regrette", a plaidé le technicien au micro de Canal+ après la victoire 2-1 contre la Juventus Turin en Ligue des champions.

Le PSG, son entraîneur et la superstar Kylian Mbappé se sont retrouvés sous le feu des critiques après les réactions désinvoltes du technicien et de son joueur, lundi en conférence de presse, à une question sur le déplacement du club en avion à Nantes, une destination courte pour laquelle des alternatives moins polluantes, comme le train, existent.

Impair

"Ce n'était pas le moment", a reconnu Galtier. "C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment."

Pour autant, le technicien a défendu les pratiques de son club, citant en exemple un récent déplacement par la route pour aller à Lille, et non par la voie des airs.

"J'ai des joueurs qui font très attention au climat, j'ai des joueurs sérieux, on a un club qui fait attention. On a fait 2h45 de bus pour aller à Lille, au retour 2h45 de bus, on est conscient des enjeux sur le plan climatique", a-t-il fait valoir.

Conscient d'avoir commis son premier impair de communication depuis sa nomination cet été, Galtier (56 ans) a néanmoins dit en tirer les leçons: "Je crois qu'en France, ce n'est plus possible de faire de l'humour... même si ma blague n'était pas top et je l'ai su rapidement en rentrant à la maison", a-t-il conclu.