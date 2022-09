Le Real communique sur la blessure de Benzema: voici quand le Français pourrait être de retour, tout profit pour Eden Hazard?

Si le Real a dominé le Celtic mardi soir en Ligue des Champions avec une nette victoire 0-3, il a par contre perdu son attaquant phare Karim Benzema, sorti sur blessure à la 30e.

Ce mercredi, le club madrilène a communiqué au sujet de la blessure du Français. Les examens ont montré une "blessure au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux dans la cuisse droite". "En attente d'évolution", ajoute encore le Real. On craignant que le genou de l'attaquant soit également touché mais il n'en est rien. Quant à son indisponibilté, le club ne peut évidemment rien prédire, mais d'après Marca, tout est fait pour que le François soit de retour le 2 octobre prochain. Si tel est le cas, il manquera tout de même trois rencontres avec les Madrilènes, dont un importantissimen Atletico - Real le 18 septembre prochain.

Tout profit pour Eden Hazard? Peut-être car le Diable, monté au jeu à la place du Français mardi, a délivré un assist et inscrit un but. Et marqué dès lors des points dans l'esprit du coach, Carlo Ancelotti.