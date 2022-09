Accueil Sports Football Les curieux dérapages des stars du foot français L'Autre Regard est signé Miguel Tasso. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf ©AFP

Balle au pied, les stars de l’équipe de France de foot forcent l’admiration. Mais, à l’évidence, dans leurs dribbles fous, elles savent aussi s’égarer sur des chemins plus troubles et défrayer les chroniques judiciaires. Sans remonter au temps où Éric Cantona travaillait son kung-fu kick dans les tribunes de supporters et où Franck Ribéry soignait ses contrôles de poitrine avec la...