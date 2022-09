Anderlecht- Silkeborg: les Mauves veulent briller pour leur retour en Europe (LIVE à 18h45)

Ils sont de retour ! Quatre ans après, les Mauves sont de retour sur la scène européenne. Qualifié in extremis face aux Young Boys de Berne, Anderlecht entame ce jeudi sa campagne européenne en Conférence League.

Mais les protégés de Felice Mazzu ne respirent pas la confiance après quatre matches consécutifs sans victoire. En face, les Danois n'arrivent pas non plus dans la meilleure des formes, eux qui n'ont plus gagné un match depuis le 21 août dernier.

Deux petits nouveaux pourraient connaître leur première titularisation puisque Jan Vertonghen et Amadou Diawara pourraient débuter la rencontre.

Pour rappel, le Sporting et Silkeborg partagent la poule avec West Ham et le Steaua Bucarest.

La compo probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Hoedt, Debast, Vertonghen, Amuzu, Diawara, Ashimeru, Verschaeren, Refaelov, Silva