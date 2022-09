Belges à l'étranger: Dortmund s'incline face à Leipzig, le Hertha partage, Wolfsburg obtient sa 1ère victoire

Le Diable Rouge a joué l'entièreté de la rencontre. Le Hongrois Willi Orban a ouvert le score de la tête (1-0, 6e).

Son coéquipier d'équipe nationale Dominik Szoboszlai a doublé le score d'un tir juste avant la mi-temps (2-0, 45e).

Amadou Haidara a porté le score final en fin de match (3-0, 85e). Avec cette deuxième victoire, le RB Leipzig remonte à la 11e place avec 8 points. Dortmund, après cette 2e défaite recule à la 4e place avec 12 unités au compteur.

Le Hertha Berlin a partagé l'enjeu 2-2 avec le Bayer Leverkusen après un match serré. L'ancien attaquant de Charleroi, Dodi Lukebakio, a joué les 90 minutes pour le Hertha. Le Bayer Leverkusen a d'abord pris les devants de la rencontre avec un but de Kerem Demirbay (0-1, 49e). Le Hertha égalisa 7 minutes plus tard sur une frappe de son milieu de terrain Suat Serdar (1-1, 56e). Marco Richter a marqué 7 minutes après être monté sur la pelouse (2-1, 74e). L'équipe berlinoise a mené quelques minutes avant de se faire rejoindre par Schick (2-2, 79e). Avec ce partage, le Hertha Berlin prend la 13e place avec 5 points en 6 rencontres. Le Bayer Leverkusen pointe en queue de classement à la 16e place avec 4 points. Lors de cette 6e journée de Bundesliga, Wolfsburg a signé sa première victoire de la saison en dominant, samedi après-midi, l'Eintracht Francfort (0-1). Koen Casteels a gardé ses filets intacts lors de cette rencontre. Les Wolves ont pris les 3 points grâce à un but sur corner où le défenseur français Maxence Lacroix s'est élevé au-dessus de tout le monde (0-1, 60e). Avec cette victoire, ils occupent la 15e place du classement avec 5 points. Son adversaire du jour, l'Eintracht Francfort, se retrouve à la 11e place avec 8 unités en 6 rencontres.