Ostende, réduit à dix, arrête sa série de défaites en battant Eupen, Bruges dispose facilement de Seraing

Bruges et Ostende ont gagné face à leurs adversaires du jour.

Le Club de Bruges a signé un quatrième succès consécutif en championnat, 0-2 samedi soir sur la pelouse du RFC Seraing. Les deux buts ont été inscrits par Cyle Larin (52e) et Hans Vanaken (69e). Les tenants du titre avec 17 points maintiennent leur deuxième place derrière l'Antwerp lors de la 8e journée de la Jupiler Pro League.

Dès le coup d'envoi, Seraing s'est laissé dépasser par Bruges qui a conservé le ballon pendant la quasi-totalité de la période (81%) de possession. Les Blauw en Zwart, cependant, n'ont pas réussi à convertir leurs occasions en buts. Juste avant la mi-temps, Seraing a inquiété les Brugeois sur une contre-attaque dangereuse stoppée par une faute de Antonio Nusa. Le joueur a pris une carte jaune (44e) et Seraing a obtenu un coup franc qui n'a rien donné.

Les joueurs de José Jeunechamps sont remontés sur le terrain avec un jeu plus offensif. Dans un premier temps, ils se sont rapproché des filets de Simon Mignolet avec une frappe enroulée de Antoine Bernier (48e) et quelques minutes plus tard avec un tir cadré de Morgan Poaty (50e). C'est finalement l'expérience des Brugeois qui a permis à Cyle Larin (0-1, 52e) d'inscrire le premier but de la rencontre suite à une perte de la balle dans la surface de réparation.

Pour la dernière demi-heure de jeu, Leroy Abanda est monté pour les Métallos et du côté brugeois, Skov Olsen et Raphael Onyedika ont fait leur apparition. Les changements de l' entraîneur, Carl Hoefkens, ont porté leurs fruits, car seulement trois minutes ont suffi pour que son équipe sécurise la victoire avec un but du capitaine Hans Vanaken (0-2, 69e).

Avec cette quatrième victoire consécutive, le Club de Bruges conserve sa deuxième place derrière l'Antwerp avec 19 points sur 24. Seraing reste bloqué en 16e position avec 6 points.

Bruges a remporté mercredi 1-0 son premier match de phase de groupe de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen et jouera le FC Porto mardi prochain.

Ostende, réduit à dix, arrête sa série de défaites en battant Eupen 1-0

Après quatre défaites, et malgré avoir dû jouer plus d'une demi-heure à dix, Ostende a mis fin à sa mauvaise série en venant à bout d'Eupen 1-0 en match de la 8e journée de Jupiler Pro League, samedi en début de soirée. L'unique but a été inscrit à la 52e minute par Bätzner qui a bien suivi un centre de Albanese repoussé par Moser.

Ce succès précieux contre une autre équipe à la recherche de points, permet aux Kustboys de compter 9 points et de remonter au 12e rang du classement. Eupen reste avec 6 points en 15e position.

Les choses auraient pu bien moins se terminer pour Ostende quand Albanese écopa d'un second carton jaune pour simulation (57e). Eupen ne profita pas réellement de son avantage numérique pour menacer Hubert manquant trop de précision dans les derniers gestes notamment ses tirs au but. Le portier ostendais avait effectué le bon geste pour détourner un essai de Charles-Cook, isolé au petit rectangle par Sakamoto à la 18e minute, la plus belle occasion des Pandas.

Le KVO avait bien cru avoir ouvert le score à la 34e minute mais le but d'Ambrose était annulé par le VAR pour hors-jeu préalable. Ostende s'était forgé la première occasion du match à la 12e sur un centre d'Albanese, Bätzner manqua son contrôle et ne put armer son tir. L'Allemand ne manqua pas sa seconde occasion qui s'est traduite par trois points précieux pour les hommes de Yves Vanderhaeghe.