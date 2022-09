Chadli sur le banc, Esposito et Verschaeren titulaires ? Suivez Westerlo-Anderlecht en direct dès 13h30

Après trois matches sans victoire en Jupiler League, Anderlecht se doit de s'imposer à Westerlo. Pour faire fructifier la confiance gagnée face à Silkeborg et surtout pour accrocher le bon wagon au classement.



Ait El Hadj et Refaelov pourraient retourner sur le banc, au profit de Verschaeren et Esposito. Murillo (Sadiki) et Vertonghen (Delcroix) pourraient souffler.

Du côté de Westerlo, les recrues de fin de mercato, Mineiro et surtout Chadli, devraient débuter sur le banc dans un Kuipje à guichets fermés.

Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Vertonghen, Hoedt, Debast, Murillo, Diawara, Ashimeru, Amuzu, Verschaeren, Esposito, Silva.





Suivez Westerlo-Anderlecht en direct commenté dès 13h30: