C1: le Bayern domine le Barça de Lewandowski, Liverpool s'en sort de justesse contre l'Ajax

Outre la magnifique victoire de Bruges à Porto, d'autres matches de C1 étaient à l'affiche sur les pelouses européennes. Plus tôt dans la journée, l'Inter s'imposait à Plzen tandis que le Sporting de Lisbonne battait Tottenham.

Le Bayern Munich domine à nouveau le Barça 2 à 0

Bousculé en première période, le Bayern Munich a finalement enchaîné une cinquième victoire consécutive contre Barcelone en Ligue des champions en l'emportant 2-0 à domicile mardi, lors de la 2e journée de phase de poules dans le groupe C.

Au ralenti en Bundesliga avec trois matches nuls de suite, les Munichois continuent leur bon début de saison européen après leur succès sur le même score face à l'Inter en ouverture. Lucas Hernandez (50e) et Leroy Sané (54e) sont les buteurs côté allemand.

Liverpool l'emporte sur le fil contre l'Ajax Amsterdam (2-1)

Liverpool a battu l'Ajax Amsterdam (2-1) grâce à un but de Joël Matip dans les derniers instants du match, mardi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les Reds se dirigeaient vers un nouveau résultat décevant, une semaine après l'humiliation subie à Naples (4-1), avant que le défenseur central ne marque sur corner (89e), donnant de l'air à son équipe, en difficulté en ce début de saison. Avant cela, Mohamed Salah avait ouvert le score (17e) pour Liverpool, puis Mohammed Kudus lui avait répondu (27e).

Défaite pour Witsel et Carrasco à Leverkusen

Avec Axel Witsel, titulaire et Yannick Carrasco à partir de la 62e minute, l'Atlético Madrid s'est incliné sur la pelouse du Bayer Leverkusen mardi lors de la 2e journée du groupe B de la Ligue des Champions. Le score est longtemps resté nul et vierge mais Robert Andrich (84e) et Moussa Diaby (87e) débloquaient la situation et offraient les 3 premiers points aux Allemands qui avaient perdu 1-0 le premier match à Bruges. Le Bayer est 2e à égalité de points avec l'Atlético Madrid. C'est le Club de Bruges, vainqueur 0-4 à Porto, qui trône en tête du groupe B avec 6 points alors que les Portugais sont bons derniers sans le moindre point.

Marseille peine face à Francfort

Décidément, les Marseillais peinent à se mettre à la hauteur de l'épreuve-reine européenne: l'OM, trop brouillon, s'est incliné à domicile face à Francfort sur un but opportuniste de Jesper Lindstrom (43e) et voit déjà la qualification pour les huitièmes se compliquer.

Avec cette 16e défaite sur ses 17 derniers matches de C1, l'équipe olympienne se retrouve dernière du groupe D (0 pt) et mal engagée avant une double confrontation contre le Sporting Portugal (1er, 6 pts),