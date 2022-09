Kevin De Bruyne mieux payé qu'Erling Haaland à Manchester City

Le tabloïd The Sun dévoile ce mardi les salaires des joueurs de Manchester City et révèle que Kevin De Bruyne est toujours le joueur le mieux payé du club, malgré l'arrivée d'Erling Haaland.

Selon eux, le Norvégien gagne 22,5 millions d'euros par an, contre 24 millions pour le Diable. Jack Grealish pointe à la troisième place avec 18 millions d'euros. L'international anglais, arrivée pour 117 millions d'euros à l'été 2021, est pourtant loin d'être un titulaire indiscutable. Mais les Citizens semblent avoir fait le bon choix avec Haaland (12 buts en 8 matches, soit deux fois plus que Grealish en un peu plus d'un an) alors que l'importance de Kevin De Bruyne n'est plus à démontrer.