Éric Cantona ne regardera pas la Coupe du monde au Qatar: "Je ne veux pas participer à cette grande mascarade"

Éric Cantona a annoncé qu'il avait décidé de ne pas regarder la Coupe du monde de football, dont les premiers matchs se joueront en novembre prochain au Qatar. L'ex-star du ballon rond a vivement critiqué le choix du pays hôte de ce Mondial, pour des raisons sportives mais surtout humaines et écologiques.

"Moi, l’amoureux de foot, à contre coeur, j’ai pris ma décision [...] Je ne regarderai pas un seul match de cette coupe du monde. Ça me coûte parce que depuis que je suis gosse c’est un évènement que j’adore, que j’attends et que je regarde avec passion! Mais soyons hônnètes avec nous mêmes! Cette coupe du monde là n’à aucun sens! Pire c’est une aberration!", a déclaré le Français, qui juge tout d'abord que le Qatar n'est pas une nation de foot, car il n'y a "aucune ferveur" pour ce sport là-bas, ni aucune possibilité d'en développer une, selon lui.

Éric Cantona a ensuite dénoncé les conditions de travail des personnes qui ont travaillé à la construction des stades qui accueilleront les rencontres: "C'est une horreur humaine... Combien de millier de morts, pour construire ces stades, pour au final, quoi? Amuser la galerie 2 mois...".

Pour finir, l'ancien attaquant de Manchester United est revenu sur "l'aberration écologique" que représente l'organisation du Mondial au Qatar, où les stades seront climatisés. "Quelle folie, quelle stupidité", s'est énervé Cantona, qui dénonce le pouvoir de l'argent dans le choix du pays hôte: "Le seul sens de cet évènement, on le sait tous, c’est le pognon. Il est plus fort que tout… Business is business".

Il a pointé du doigt les pays participants, les fédération de foot, les diffuseurs et les annonceurs, encourageant ceux qui liront ses mots à boycotter comme lui la Coupe du monde. "Je sais que ma petite personne ne changera pas la face du monde. Mais personnellement, je n’ai juste pas envie de participer à cette grande mascarade. Et faire gagner de l’argent à ceux qui ferment les yeux et se cachent derrière leur petit doigt en disant 'ce n’est pas de notre ressort, on peut rien faire' [...] Dire 'nous, on ne joue pas', 'on ne diffuse pas, 'on ne fait pas de pub', etc. C’est tout à fait faisable", a encore déclaré Éric Cantona.

"Dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que le foot! À la place, je me referai tous les épisodes de Colombo, ça fait longtemps que je les ai pas vus", a conclu, ironique, l'ancienne légende du foot, qui n'est sans doute pas la dernière qui s'exprimera sur le sujet...