Le coach de Bruges complètement impassible lors des quatre buts de son équipe face à Porto (VIDÉO)

Stoïque est sans doute l'adjectif qui qualifie le mieux l'attitude du coach du Club de Bruges durant le match de mardi soir face à Porto en Ligue des Champions. Malgré les quatre buts plantés par ses joueurs, Carl Hoefkens n'a montré aucune émotion en 90 minutes de jeu. Il est resté le visage fermé, complètement neutre, comme en témoignent les images captées par les caméras.

Cela a surpris les supporters et les journalistes, d'autant plus que les Brugeois - encensés ce matin par la presse - ont réalisé un véritable exploit en battant le FC Porto de cette manière. Het Laatste Nieuws a donc été chercher des explications auprès du coach du Club après la rencontre. "J'essaie très consciemment de laisser mes émotions réelles derrière moi autant que possible [...] Une émotion profonde, de la joie ou de la déception, ce sont des choses que vous ne pouvez absolument pas vous permettre en tant que coach. Parce que beaucoup de choses peuvent arriver si vous êtes trop euphorique", a expliqué Carl Hoefkens. Ainsi, il peut observer très attentivement ses joueurs à tout moment du match, sans être distrait par ses émotions. Il a des yeux partout, pour voir "comment (l)es joueurs réagissent, ce que fait (le) staff, comment se comportent les gens dans le stade", a énuméré le coach. "Ce sont des moments très importants".

Heureusement, une fois dans le vestiaire, Carl Hoefkens s'autorise à décompresser, a-t-il confié en souriant.