Ligue des Champions: duel de Belges entre Manchester City et Dortmund, Hazard sur le banc avec le Real Madrid (multilive à 21h)

Après l'exploit du Club Bruges face à Porto ce mardi, d'autres Belges sont attendus au tournant dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Malheureusement, Eden Hazard retourne sur le banc au Real Madrid après sa prestation en demi-teinte face à Majorque.

Dans le groupe G, on assistera à un duel de Belges entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Avec d'un côté, le roi de la passe décisive "King Kev" De Bruyne qui forme déjà un duo du tonnerre avec Erling Haaland. Le Norvégien va retrouver le club allemand et ses Belges Thomas Meunier et Thorgan Hazard.

Dans les autres groupes, Naples tentera de prendre la première place du Groupe A face au Glasgow Rangers dans une rencontre déplacée à ce mercredi en raison du décès de la reine Elizabeth II. Dans le groupe B, Chelsea tentera de se refaire la cerise avec son nouveau coach Graham Potter face à Salzburg, tandis que l'AC Milan et ses Belges affrontent le surprenant leader du groupe, le Dinamo Zagreb à 18h45.

Dans le groupe F, le Shakhtar Donetsk accueille le Celtic en début de soirée, tandis que le FC Séville va tenter de se racheter de sa défaite en ouverture contre les Citizens en se rendant au FC Copenhague. Enfin, dans le groupe H, la Juventus accueille Benfica tandis que le PSG se rend chez le petit poucet du groupe, le Maccabi Haifa.