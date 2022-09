Tout le Royaume-Uni n'est pas en deuil: les supporters du Celtic se font remarquer avec des banderoles insultant la monarchie britannique

Alors que les minutes de silence en hommage à Elizabeth II se déroulent dans un silence de cathédrale, tous les supporters britanniques ne semblent pas enclins à rendre hommage à leur défunte reine. Ainsi lors de leur déplacement au Shakhtar Donetsk, les fans du Celtic Glasgow ont déployé deux banderoles, montrant clairement leur opposition à la monarchie britannique.

"Fuck the crown", pouvait-on lire sur la première alors que sur l'autre était inscrit en lettres vertes : "Sorry for your loss, Michael Fagan" (Sincères condoléances Michael Fagan), du nom d'un citoyen britannique qui avait fait la une des journaux en 1982 après avoir pénétré dans le château de Buckingham et même dans la chambre d'Elizabeth II.

Ce n'est pas la première fois que les supporters de clubs ont un comportement déplacé depuis le décès de la reine. Le week-end dernier, des supporters du club écossais Hearts et du club irlandais Shamrock Rovers ont entonné des slogans inappropriés sur Elizabeth II et la monarchie britannique.