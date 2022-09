"Un moment incroyable qu'on est pas près d'oublier": les Brugeois sont sur un nuage après la claque envoyée à Porto

Skov Olsen: C'était un excellent match, ce n'était pas facile, mais on a été très bons. Je suis juste heureux et très fier de toute l'équipe. C'est un bon début évidemment de faire un 6 sur 6, c'est un moment incroyable qu'on n'est pas près d'oublier. La clé était de maintenir la pression adverse lors des 20-25 premières minutes et il fallait profiter des espaces qu'on allait avoir.

Mignolet: On a fait un très bon match. On a su sortir aux bons moments et on a tué la rencontre en début de deuxième mi-temps. C'est une super soirée pour nous, ce n'était vraiment pas évident. On avait le talent pour les punir en contre. 6 sur 6 c'est un très bon début, mais on avait aussi bien commencé la saison dernière. On a appris qu'il ne fallait pas tirer des enseignements trop vite. Le chemin est encore long.