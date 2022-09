Erling Haaland inscrit un but zlatanesque contre le Borussia Dortmund (VIDEO)

Manchester City a eu chaud face au Borussia Dortmund. Malmenés puis menés grâce à un but de Bellingham, les Citizens ont été poussés dans leurs retranchements. Mais ils ont réussi à inverser la tendance en deux minutes. Tout d'abord grâce à une magnifique frappe de Stones.

Discret jusque là, Erling Haaland est sorti de sa coquille quatre minutes plus tard avec un but zlatanesque. Sur un centre parfait de Cancelo, le Norvégien s'est élevé plus haut que tout le monde pour donner l'avantage à ses couleurs d'une superbe reprise acrobatique qu'Ibrahimovic lui-même n'aurait pas renié.

Un but exceptionnel qui permet à un Manchester City peu fringuant de finalement s'en sortir face au Borussia Dortmund.