Europa League: Philippe Clement et Monaco surpris par Ferencvaros

Mauvaise soirée pour l'entraîneur belge de plus en plus menacé.

L'AS Monaco s'est incliné face à Ferencvaros (1-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l'Europa League, jeudi soir. Peu convaincants notamment en première période, les hommes de Philippe Clement se sont montrés plus volontaires après le repos. Cela n'a pas suffi pour surprendre Ferencvaros, qui arraché la victoire grâce à un but de Balint Vecsei (80e) . Chez les Assémistes, Eliot Matazo est resté sur le banc. Le club hongrois prend la tête du Groupe H avec six points. Trabzonspor et Monaco, qui s'affronteront le 6 octobre, suivent avec trois unités alors que l'Etoile Rouge attend son premier point.

Dans le Groupe G, Fribourg, avec Hugo Siquet sur le banc, a aligné un deuxième succès 0-3 en déplacement à l'Olympiacos.