Ligue des Nations: quelle sélection pour la grande répétition avant la Coupe du monde?

Ce vendredi, Roberto Martinez donne sa dernière liste avant celle du Mondial. Debast pourrait être la surprise d’une sélection privée de Lukaku et Doku.

Ce n’est pas encore la liste où il est impératif d’y être mais la dernière sélection de Roberto Martinez qu’il donnera ce vendredi à midi offrira de sérieuses indications sur les visages qui effectueront le déplacement au Qatar dans moins de deux mois.

Pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde, le technicien espagnol ne devrait pas bouleverser son groupe pour les affrontements face au Pays de Galles et aux Pays-Bas. Pour les éléments appelés, il y aura l’enjeu de réaliser un 6/6 pour surpasser les Néerlandais et se hisser dans le Final Four de la Ligue des nations pour la seconde fois.

Il s’agira surtout de se montrer à son avantage une dernière fois avant l’annonce officielle.

L’inconnue réside surtout dans sa gestion du cas Denayer. L’ancien Lyonnais, en fin de contrat avec les Rhodaniens, n’a toujours pas retrouvé de club et il est légitime de se demander s’il endossera à nouveau le maillot des Diables rouges alors qu’il n’a pas disputé une minute cette saison comme Foket touché aux ischios. Debast pourrait profiter de ce cas particulier pour effectuer sa première apparition.

À l’instar du dernier rassemblement, Theate et Faes devraient également tirer partie de la situation pour refaire leur apparition d’autant que le premier cité réussit d’excellents débuts avec Rennes, sa nouvelle formation. Le repositionnement de Witsel en défense centrale à l’Atlético Madrid par Diego Simeone présente aussi une opportunité nouvelle pour le sélectionneur dans ce secteur.

Lavia, le grand perdant

Au milieu de terrain, Lavia aurait dû être appelé après son baptême tonitruant avec Southampton mais sa blessure aux ischios, qui le laisse sur le carreau pendant encore au minimum un mois, le prive des joies d’une première sélection.

Quant au secteur offensif, Doku, qui vient de reprendre l’entraînement avec Rennes après un souci aux quadriceps, sera trop court.

Martinez devra également composer sans Lukaku, lui aussi en proie à des problèmes musculaires. Openda profitera de sa grande forme avec Lens (4 buts en 7 matchs) pour postuler à une place de titulaire tandis que Lukebakio peut espérer retrouver l’équipe nationale.