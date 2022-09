Roberto Martinez rappelle Debast et Lukebakio mais pas Doku ni Verschaeren

Il ne reste que trois matches aux Diables rouges avant la Coupe du monde ! Deux de Nations League, la semaine prochaine, et un amical contre l'Egypte, cinq jours avant d'entrer en compétition face au Canada.



Ce rassemblement de septembre est donc le dernier avant que Roberto Martinez ne dévoile sa liste des 26 qui iront au Qatar. Le sélectionneur a rappelé 30 joueurs pour l'occasion, dont Debast et Lukebakio. Jason Denayer est également appelé mais Martinez a déjà prévenu qu'il ne jouerait pas: "Il s'entraînera avec le groupe pendant toute la semaine mais ne sera pas prêt pour les deux matches." Pour rappel, Denayer est sans contrat depuis le 30 juin et se cherche un nouveau club. Le sélectionneur a d'ailleurs annoncé que l'ancien Lyonnais n'irait pas à la Coupe du monde s'il était toujours sans club en novembre.



Le Mondial semble également s'éloigner pour Januzaj et Praet, en manque de temps de jeu à Séville et Leicester et pas rappelés par le coach: "Leur temps de jeu est effectivement le problème les concernant. On est en contact avec leur club, on espère les voir jouer rapidement." Le coach a également abordé le cas Chadli, désormais à Westerlo: "Son profil est unique au vu de sa polyvalence et de son expérience avec nous. On a hâte de le voir évoluer durant les prochains matches dans cette nouvelle équipe où il semble trouver rapidement ses marques." A en croire Martinez, la porte est donc toujours ouverte pour Chadli, même s'il n'a pas été rappelé pour ce rassemblement.



L'Espagnol a également donné des nouvelles de Romelu Lukaku, forfait pour ce rassemblement, sans toutefois entrer dans les détails: "Sa blessure devrait le priver de compétition pendant quelques semaines, on suit l'évolution de près."

Les Diables pointent actuellement à la deuxième place de leur groupe de Nations League, à trois points des Pays-Bas. "Notre objectif est clair: réussir un six sur six et terminer à la première place de ce groupe pour atteindre une nouvelle fois le Final Four et préparer le Mondial de la meilleure des manières", a annoncé Martinez.

Les 30 Diables rappelés par Martinez:



Doku, Verschaeren et Vranckx avec les Espoirs

Yari Verschaeren (Anderlecht), Jérémy Doku (Rennes) et Aster Vranckx (Milan AC) ont été laissés à la disposition des Espoirs, qui affronteront les Pays-Bas le 23 septembre et la France le 26. "Les chances restent grandes pour ceux qui loupent ce rassemblement d'aller au Mondial", a toutefois rassuré Martinez. "Prenons l'exemple de Jérémy Doku, on compte sur lui et on aura un oeil sur ses prestations avec les Espoirs.Je pourrais tenir le même discours concernant Yari Verschaeren ou même le grand talent Julian Duranville, qui évoluera avec les U19."

Au vu de la concurrence à leur poste de médian offensif, il y a toutefois fort à parier qu'un seul (si ce n'est aucun) de ces trois-là ira au Qatar.

"Utiliser le football pour amener un changement positif"

Roberto Martinez a également été invité à réagir aux différentes polémiques qui touchent la Coupe du monde au Qatar. "Au plus on s'approche du Mondial, au plus il y a de débats sur cette Coupe du monde. Ces deux dernières années, notre Fédération a travaillé main dans la main avec plusieurs institutions belges et Amnesty International. Notre approche est claire: on veut utiliser le football pour amener un changement positif. Nous sommes avant tout des sportifs, pas des politiques."