Witsel se confie sur ses débuts à l'Atlético: "Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu une préparation aussi musclée"

Arrivent à l'Atlético Madrid en provenance de Dortmund cet été, Axel Witsel n'a pas tardé à trouver sa place dans l'effectif des Colchoneros. Élu joueur du mois d'août par le club, le Diable s'est confié auprès d'Eleven sur ses débuts à Madrid, aux côtés notamment de l'autre Belge de l'équipe, Yannick Carrasco.

"Je n'aurais pas pu rêver mieux. J'ai été très bien accueilli, par tout le monde et ça s'est très bien passé, dès les premiers jours", s'est réjoui Witsel, "vraiment content" de son transfert.

Le Belge doit néanmoins beaucoup travailler pour faire ses preuves au sein du club: "Je ne me souviens pas de quand j'ai eu une préparation aussi dure et musclée. Yannick m'avait prévenu que ça allait être difficile", a-t-il déclaré, sourire aux lèvres. Witsel doit également s'adapter à son nouveau poste sur la pelouse: défenseur central, et non plus milieu de terrain: "C'est nouveau pour moi. Au début, ce n'était pas simple [...] Défensivement, ça demande beaucoup de réflexion".

Mais pour Carrasco, "Axel fait du très bon boulot pour le moment". "C'est un joueur très important pour nous, de par son âge, son expérience et sa mentalité", a affirmé celui qui a joué un rôle dans la venue de Witsel à Madrid.

Les deux compatriotes retrouveront dès ce week-end un autre Belge sur le terrain: Eden Hazard. L'Atlético reçoit en effet le Real ce dimanche en Liga.