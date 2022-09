Après l'exploit européen, l'Union doit enchaîner en championnat face à Eupen (Direct à 16h)

Après avoir signé un six sur six historique cette semaine en venant à bout de Malmö, l'Union saint-gilloise retrouve la Pro League avec un déplacement, toujours délicat, à Eupen. Si les Unionistes sont sur leur petit nuage après leur succès face aux Suédois, il ne faudra pas commettre les mêmes erreurs que face à Genk la semaine dernière.

Pour cette rencontre, Karel Geraerts ne peut pas compter sur Machida, Nieuwkoop et Vanzeir, tous les trois blessés. L'entraîneur unioniste n'a pas non plus repris l'attaquant Dennis Eckert-Ayansa pour ce match face aux Pandas, tandis que Lazare est toujours suspendu. Guillaume François devrait reprendre la place de Nieuwkoop à droite tandis que Rodriguez devrait occuper le milieu de terrain aux côtés de Lynen et Teuma. Enfin, l'attaque unioniste devrait être alimentée par le duo Boniface - Adingra.

Côté eupenois, Bernd Storck ne peut toujours pas compter sur son meilleur attaquant Smail Prevljak, blessé. Au vu de la mauvaise prestation à Ostende, il ne serait pas étonnant de le voir modifier fortement son onze de base.

Les compos :

Eupen: Moser, Van Genechten, Paeshuyse, Lambert, Alloh, Peeters, Wakaso, Magnée, Charles-Cook, Nuhu, Soumano

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, François, Lapoussin; Rodriguez, Lynen, Teuma, Adingra, Boniface