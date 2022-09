Accueil Sports Football La concurrence fait rage à l'Union: "J'ai 22 joueurs qui peuvent être tous titulaires" Karel Geraerts doit réaliser chaque semaine des choix compliqués. François Garitte Suiveur de l'Union Saint-Gilloise

©BELGA

Rodriguez, Vanzeir, Sykes ou encore Adingra : ce jeudi soir face à Malmö, ces quatre joueurs déjà titulaires plus d'une fois cette saison ont pris place sur le banc. Au contraire de la saison dernière, l'Union peut compter sur une réelle profondeur dans son groupe qui est bien utile vu l'enchaînement des rencontres en championnat et en Europa League. "Avoir un bon groupe qualitatif et quantitatif était l'un de nos objectifs en...