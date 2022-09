Les Napolitains peuvent jubiler, les Belges de Milan peuvent pleurer

Battus à domicile, Saelemaekers et De Ketelaere voient les Azzuri et l’Atalanta prendre la tête du classement.

La belle frappe du pied gauche de Giroud (69e) n’aura pas suffi. Le Milan AC trébuche dans le choc au sommet face à Naples, après le penalty converti par Politano (55e) et la belle tête de Simeone (78e).

De quoi forcément rendre euphoriques les Azzuri qui s’emparent de la tête du classement et qui n’ont toujours pas perdu le moindre match cette saison, tant en championnat (5 victoires, 2 partages) qu’en Ligue des champions (2 victoires).

L’Inter battu, la Juve plonge dans la crise

Ce qui fait encore davantage jubiler les fans napolitains, c’est que leurs autres historiques rivaux ont passé un très mauvais week-end. À commencer par l’Inter Milan, toujours privé de Romelu Lukaku qui devrait revenir après la trêve internationale, qui a été surpris par le beau collectif de l’Udinese dimanche midi (3-1).

Septièmes avec 12 unités, les Nerazzurri voient déjà les premières places s’éloigner. Tout comme la Juventus (10 pts), battue par le promu Monza qui n’avait pas encore gagné le moindre match en Serie A avant ce dimanche. Les Bianconeri restent quant à eux sur cinq matchs consécutifs sans succès.

Déjà dans une situation compliquée en Ligue des champions après ses deux défaites inaugurales, la Vieille Dame se retrouve au bord de la crise. "C'est un moment difficile. Les supporters ne sont pas contents, mais nous non plus… Mais il n'y a que le travail pour se sortir de cette situation", a réagi Marco Landucci, l'adjoint de Massimiliano Allegri, lequel ne s'est pas présenté devant les micros en raison de sa suspension, mais qui voit sa position de plus en plus fragilisée.

L’Atalanta gagne à Rome

Grâce à ce gros succès à San Siro, les Napolitains prennent donc trois longueurs d’avance sur le Milan AC, cinq sur l’Inter et sept sur la Juventus. Seul l’Atalanta garde pour le moment le même rythme qu’eux.

Les protégés de Gian Piero Gasperini sont allés surprendre la Roma de José Mourinho sur sa pelouse. De quoi leur permettre de partager la première place de la Serie A avec Naples.