Boyata et Denayer absents de l'entraînement des Diables ce mardi (VIDEO)

Ce jeudi, la Belgique recevra le Pays de Galles en Nations League. Avec l'obligation de s'imposer pour continuer à espérer une qualification pour le Final Four.



Les hommes de Roberto Martinez poursuivent donc leur préparation, avec un entraînement qui était ouvert à la presse ce mardi. L'ensemble du groupe de 30 joueurs était présent, à l'exception de Dedryck Boyata et de Jason Denayer. Toujours sans club, ce dernier est resté en salle de fitness ; alors que Boyata souffrirait d'une gêne à la jambe et n'a pas pris part à la séance par mesure de précaution. Dimanche au Standard, le défenseur du Club Bruges avait montré les signes d'une petite blessure puisqu'il arborait un bandage à la cuisse.