Le nouveau maillot des Diables est-il moche ? "C'est la mode", d'après une styliste

De nombreux supporters et suiveurs des Diables rouges ne sont pas fans du nouveau maillot.

Ce qui pose problème pour de nombreux fans, ce sont les flammes sur les manches.

Marieke De Pauw, style professionnelle, a été contactée par Sporza pour évoquer le design de la vareuse que les Diables arboreront au Mondial 2022. "Cela correspond à la mode actuelle. Je ne savais pas qu'il y avait des critiques sur ce maillot. Quand je suis allée le voir, je m'attendais en fait à bien pire. Le motif des flammes sur les manches aurait pu être beaucoup plus extrême. C'est bien qu'ils ne l'aient pas fait. Maintenant, je pense que c'est sobre. C'est un détail subtil. Et pour une fois, c'est quelque chose de différent", commente-t-elle.

Nos confrères ont demandé à la styliste si le modèle actuel correspondait à la mode : "Absolument. C'est proche des tendances des années 90 qui sont maintenant complètement revenues, surtout chez les jeunes. Les flammes vont bien dans ce sens-là. C'est un détail cool et subtil. Je trouve que c'est stylé et c'est un clin d'œil aux Diables Rouges", confie Marieke De Pauw.

Plus qu'aux Diables, cela correspond bien aux Belges. "Les Belges osent, mais ne vont jamais à l'extrême. Si l'Italie faisait un tel maillot, ce serait beaucoup plus frappant. Mais nous sommes un peu plus modestes. Ce maillot pourrait nous caractériser également en tant que nation", conclut-elle, elle qui le trouve donc plutôt réussi.