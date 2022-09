Un danseur rappelle à Christophe Galtier et Kylian Mbappé que ce n'est pas impossible pour une équipe ou une troupe de se déplacer en train.

Quand un danseur du Balais de Paris se paie la tête du PSG et de Kylian Mbappé

Christophe Galtier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, et Kylian Mbappé qui se bidonnent quand on leur pose une question sur l'impact écologique d'un trajet en avion pour faire Paris-Nantes : la scène a choqué beaucoup de monde. Christophe Galtier avait ironisé en expliquant que son équipe réfléchissait à se déplacer "en char à voile". Juste une blague de mauvais goût, selon l'entraîneur.

Plusieurs jours plus tard, les réactions continuent d'arriver. Des internautes qui partagent des mèmes en tout genre. Un comédien qui fait Paris-Nantes en char à voile. Et aujourd'hui, un danseur du Balais de Paris qui se paie la tête de Kylian Mbappé et de son entraîneur.

Sur son compte Instagram, Germain Louvet, danseur Étoile à l'Opéra National de Paris, a partagé un moment de la tournée du ballet de l'opéra. La troupe se déplace... en train. L'artiste n'a donc pas hésité à rappeler aux footballeurs du PSG que c'était possible. "Quand le Ballet de l'Opéra Nationale de Paris part en tournée, on ne prend pas le char à voile...", ironise Germain Louvet.