Ronaldinho disputera un match de gala ce mercredi à Gand: "Je ne suis plus au mieux de ma forme, mais quand je vois un ballon, tout revient"

Gand et le Standard s'affronteront ce mercredi dans un match de gala. Avec d'anciens Buffalos et des ex-Rouches, mais aussi une star internationale: Ronaldinho.

La "Circus Cup" opposera ce mercredi Gand au Standard, à la Ghelamco Arena. L'occasion pour Mbo Mpenza, Mehdi Carcela, Jelle Van Damme ou Jonathan Legear de faire équipe face à Vital Borkelmans, Nicolas Lombaerts, Mido ou encore Gunther Schepens.

Mais les "anciens" des deux clubs ne seront pas l'attraction principale de ce match puisque la star brésilienne Ronaldinho va jouer 20 minutes de jeu avec chaque équipe.



17.000 billets ont déjà été vendus pour ce match de gala. "J'espère offrir à ces gens une excellente soirée avec mes équipiers", a lâché le Brésilien en conférence de presse, ce mardi. Le champion du monde 2002 reconnaît ne plus être "au mieux de ma forme" mais il prévient déjà les spectateurs: "Quand je vois un ballon, tout me revient. Tout est naturel." Et de confesser: "Les matches me manquent plus que les trophées."