L'Autre Regard de Miguel Tasso: gardons cette Ligue des Nations sous le coude au cas où… Voici "L'autre Regard" proposé par notre journaliste, Miguel Tasso. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf

Oyez, bonnes gens : revoilà la Ligue des Nations de football. Cette compétition venue d’ailleurs, c’est un peu comme le Covid : elle est saisonnière et imprévisible. Elle disparaît soudain pour mieux revenir ensuite. Pour rappel, il s’agit d’un tournoi sans réel enjeu sportif appelé à remplacer les matchs amicaux des équipes nationales et à meubler les temps morts du calendrier européen, histoire de générer quelques bénéfices pour les bonnes œuvres de l’UEFA ! L’édition 2022-2023 a commencé en juin dernier. Elle se poursuit cette semaine et se terminera l’été prochain par une phase finale dans un lieu à déterminer. Pas grand intérêt, donc, comme dirait Kevin De Bruyne. Et rien à voir, bien sûr, avec la légitimité sportive...