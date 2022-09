Ligue des nations: l'Angleterre battue par l'Italie et reléguée en Ligue B, l'Allemagne battue par la Hongrie

La cinquième journée du Groupe 3 de la Ligue des Nations a vu la Hongrie signer un exploit en allant battre l'Allemagne à Leipzig (0-1) et l'Italie s'imposer sur le même score face à l'Angleterre. Au classement, la Hongrie occupe la première place avec 10 points, devant l'Italie (8) et l'Allemagne (6) alors que l'Angleterre (2 points) est reléguée en Ligue B. L'Allemagne, qui avait remporté ses onze matches disputés à la Red Bull Arena de Leipzig, a pris la possession du ballon. Mais elle attendait encore sa première frappe quand, sur un corner tiré par Dominik Szoboszlai, Adam Szalai a ouvert la marque d'un coup du scorpion (17e, 0-1). Ce 26e but du joueur du FC Bâle en équipe nationale a boosté les Hongrois, qui ont empêché leurs adversaires de s'exprimer.

A la pause, Hansi Flick a fait rentrer Thilo Kehrer à la place de Serge Gnabry et est passé à une défense à trois. La possession du ballon était plus que jamais en faveur de l'Allemagne (71% en seconde mi-temps), qui a poussé le bloc hongrois de plus en plus bas. Mais il a tenu et la Hongrie a signé un exploit.

Au Stade Giuseppe Meazza de Milan, le remake de la finale de l'Euro 2020 a vite démarré après la minute de silence en l'honneur de la reine Elisabeth II. Ainsi Nick Pope a dû effectuer une parade pour repousser une tête de Gianluca Scamacca sur un centre de Federico Dimarco (5e). Comme ils étaient gênés par la bonne organisation défensive italienne, les Anglais étaient obligés de reculer et de passer par leur gardien, qui ne s'est pas laissé surprendre sur un corner sortant de Dimarco (30e) Mais le rythme avait déjà baissé de plusieurs crans et le déroulement de la rencontre a été assez terne.

Les Anglais se sont montré plus hargneux en début de seconde période et Leonardo Bonucci, le capitaine italien, a pris une carte jaune pour une faute sur Raheem Sterling (48e). Mais l'éclair est venu de Giacomo Raspadori, qui a ouvert le score d'un joli tir du droit (68e, 1-0). Suite au but du joueur de Naples, Gareth Southgate a sorti Kyle Walker et Bukayo Saka pour Jack Grealish et Luke Shaw, revenant à une défense à quatre (72e). Cela a changé la donne et Gianluigi Donnarumma a repoussé coup sur coup deux frappes de Harry Kane (77e).

Dans le Groupe 3 de la Ligue B, la Bosnie a battu le Monténégro 1-0 grâce à un but d'Ermedin Demirovic. (45e+1, 1-0). Elle reste leader avec 11 points pour 7 à son adversaire (2e). En partageant l'enjeu (1-1), la Finlande (5 points, 3e) et la Roumanie (4 points, 4e) font du surplace.

En Ligue C, la Géorgie a battu la Macédoine du Nord grâce à un autogoal de Bojan Miovski (35e, 1-0) et à une reprise à bout portant de Khvicha Kvaratskhelia (64e, 2-0) Du coup, les "Croisés" ont assuré leur première place du Groupe 4: ils comptent 13 points, six d'avance sur les Macédoniens. Suivent la Bulgarie (6 points, 3e), qui a gagné 5-1 contre Gibraltar (1 point, 4e).

En battant 2-1 Malte réduite à dix suite à l'expulsion de Jean Borg (45e+4), l'Estonie a aligné un troisième succès grâce à des buts de Rauno Sappinen sur penalty (45e+6) et de Henri Anier (86e). "Les Maillots Bleus" confortent ainsi leur première place du Groupe 2 avec 9 points pour six à Malte, qui a disputé quatre rencontres. Saint-Marin a perdu ses trois duels.