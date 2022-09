Un premier match que Zeno Debast n'est pas près d'oublier avec les Diables: “Ce maillot avec le numéro 4, je vais l’encadrer”

Kyle Lafferty renvoyé de la sélection nord-irlandaise après des propos sectaires

Kyle Lafferty a été écarté de la sélection d'Irlande du Nord qui doit affronter en Ligue des Nations de football (Ligue C) le Kosovo samedi à Windsor Park et la Grèce mardi à Athènes, après des propos sectaires tenus par l'attaquant du club écossais de Kilmarnock et qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux.