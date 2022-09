Cristiano Ronaldo en sang après un gros choc avec le gardien tchèque en Nations League

Lors de la rencontre de Ligue des Nations entre le Portugal et la République tchèque samedi soir, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé au sol quelques instants en première mi-temps. CR7 est violemment entré en collision avec Tomas Vaclik, le gardien tchèque, alors qu'il voulait reprendre un ballon de la tête.

Les deux joueurs sont tombés suite à l'impact, et le Portugais s'est mis à saigner abondamment du nez. Quelque peu sonné, il a été pris en charge par le staff médical.

©AP

Mais rapidement remis sur pied, Ronaldo a repris sa place dans le jeu et le Portugal a fini par marquer deux goals plus tard au cours de cette première période, et deux autres en deuxième mi-temps.