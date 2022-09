Roberto Martinez sera en tribunes face aux Pays-Bas: "Ce sera tout à fait nouveau"

Le sélectionneur n'aura pas le droit de communiquer avec son staff et ses joueurs pendant le match, a-t-il précisé samedi en conférence de presse depuis le centre national de Tubize. "Cela fait partie de la suspension", a-t-il expliqué. "Être dans les gradins sera quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. La préparation reste la même, sauf que je n'ai pas le droit d'avoir des contacts avec mon staff et les joueurs à la mi-temps. Nous avons un staff technique très compétent et expérimenté avec Thierry (Henry, ndlr) et Thomas (Vermaelen, ndlr)", a lancé Martinez.