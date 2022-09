24 Red Flames pour aller chercher la qualification pour le Mondial 2023

Le staff a sélectionné 24 joueuses pour les barrages européens en vue de la qualiffication pour le Mondial 2023.

Jeudi 6 octobre, les Flames se rendent au Portugal dans le cadre du premier tour avec l'ambition de poursuivre leur rêve et se qualifier pour le 2e tour, prévu le 11 octobre contre l'Islande (adversaire exempté du premier tour).

Dans la sélection, on retrouve Jody Vangheluwe, Laura de Neve, Tine De Caigny et Janice Cayman, les quatre blessées et forfaits pour le dernier rassemblement (défaite contre la Norvège et victoire contre l'Arménie).

Charlotte Tison (qui a joué les 16es de finale de Coupe de Belgique samedi avec Anderlecht) disparait de la sélection.

Sélection