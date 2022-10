OHL-USG: Burgess ouvre le score sur un corner de Teuma (DIRECT, 0-1)

Avant d'aller défier Braga au Portugal en Europa League ce jeudi, l'USG doit se coltiner un déplacement à Louvain. Un match loin d'être facile face à la bonne surprise de la Pro League. En effet, les hommes de Marc Brys sont actuellement quatrièmes avec un petit point d'avance sur les Bruxellois. On peut donc parler d'une rencontre au sommet entre deux équipes qui rêvent de décrocher un ticket pour les Champions Play-Off.

Pour le onze de l'USG, Dante Vanzeir et Bart Nieuwkoop sont à nouveau aptes. Ce n’est pas le cas de Dennis Eckert Ayensa qui s’est blessé au genou et devra rester sur la touche "plusieurs semaines". Gustaf Nilsson est à nouveau indisponible à cause d’une blessure au pied. Koki Machida est, lui, au Japon pour sa revalidation.

De leur côté, les hommes de Marc Brys restent sur cinq matchs sans défaite et comptent bien continuer sur leur lancée.

Equipes:

OHL: Cojocaru, Pletinckx, Ricca, Patris, De Norre, Tamari, Malinov, Maertens, Thorsteinsson, Mendyl, Gonzalez

USG: Moris, Burgess, François, Lynen, Sykes, Van der Heyden, Boniface, Lazare, Teuma, Adingra, Vanzeir,

Suivez notre direct à 16h00: