De Bruyne aux petits soins pour Haaland : déjà deux assists à la mi-temps pour le Belge face à Manchester United (VIDEO)

Kevin De Bruyne et ses coéquipiers ont humilié Manchester United durant la première mi-temps du derby. À la pause, c'est déjà 4-0 pour les Citizen. Foden et Haaland ont tous les deux signé un doublé.

Et au service pour le Norvégien, on retrouve deux fois Kevin De Bruyne. Le Diable rouge a déposé un premier ballon sur la tête de l'attaquant depuis le point de corner à la 33e minute.



Il lui a offert un deuxième ballon de but trois minutes plus tard (36e) sur une contre-attaque. Haaland s'est arraché pour toucher le cuir envoyé au second poteau par le Belge.

Les buts en vidéo :