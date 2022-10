C1: l'Inter Milan remporte le choc face à Barcelone, Naples humilie l'Ajax (VIDEOS)

L'Inter Milan s'est imposé 1-0 contre le FC Barcelone dans le choc de la 3e journée du groupe C de la Ligue des Champions mardi. Dans le groupe A, Naples a poursuivi son sans-faute en étrillant l'Ajax sur sa pelouse (1-6).

Hakan Calhanoglu a inscrit le seul but de la partie pour les Nerazzuri dans les arrêts de jeu de la première période (45e+2). En seconde période, Pedri a pensé inscrire le but égalisateur mais l'international espagnol a vu son but annulé par le VAR pour une faute de main d'Ansu Fati (67e).

Plus tôt mardi, le Bayern Munich s'est imposé 5-0 contre le Viktoria Plzen, assurant sa première place avec 9 points. L'Inter passe lui en 2e position avec 6 points devant Barcleone (3 pts) tandis que Plzen ferme la marche (0).

Dans le groupe A, Naples a humilié l'Ajax Amsterdam sur son terrain. Les Ajacides ont pourtant ouvert le score via Mohamed Kudus (9e) mais Naples a réagi via Giacomo Raspadori (18e), Giovanni Di Lorenzo (33e) et Piotr Zielinski (45e). Après le repos, Raspadori s'est offert un doublé (47e) et Khvicha Kvaratskhelia (63e) et Giovanni Simeone (81e) ont fixé le score final à 1-6.

Dans le même temps, Liverpool a pris le dessus sur les Rangers. Trent Alexander-Arnold (7e) et Mohamed Salah sur penalty (52e) ont inscrit les buts des Reds qui remontent à la 2e place avec 6 points, trois de moins que Naples. L'Ajax est troisième avec 3 points devant les Rangers (0).

Francfort et Tottenham n'ont eux pas réussi à se départager dans le groupe D. Les deux équipes partagent la 2e place avec 4 points, deux de moins que le Sporting Lisbonne qui conserve sa première place malgré sa défaite 4-1 à Marseille plus tôt dans la soirée. L'OM est 4e avec 3 points.