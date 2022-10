Sowah ouvre la marque pour les Brugeois Alexander-Arnold place les Reds aux commandes d'un superbe coup franc (MULTILIVE)

Continuer de rêver. Telle est la mission du Club de Bruges face à l'Atletico Madrid ce mardi soir. Après un brillant six sur six en C1, les Blauw en Zwart reçoivent les Espagnols dans une rencontre importante pour les deux équipes. En cas de victoire, Bruges pourrait effectivement mettre l'adversaire le plus coriace du groupe B à six points. Une occasion qui risque de ne plus se reproduire par la suite. Pour ce choc, le stade Jan Breydel devrait vraisemblablement être plein comme un œuf.

Carl Hoefkens doit faire face l'absence de marque de Skov Olsen. Le Danois, étincelant depuis le début de saison et buteur à Porto, est remplacé par Buchanan. Pas encore prêts à 100%, Mata et Lang devraient débuter sur le banc.

De leur côté, Witsel et Carrasco sont présents dans le onze de départ de Simeone. Le premier à sa place de prédilection en tant que numéro six et le second sur son côté gauche.

Compositions :

Bruges: Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla, Meijer, Nielsen, Onyedika, Buchanan, Vanaken, Sowah, Jutglà.

Atletico: Oblak, Reinildo, Savic, Gimenez, Molina, Witsel, Koke, Llorente, Carrasco, Griezmann, Morata.