Les Red Flames s'inclinent face au Portugal et n'iront pas à la Coupe du monde

Les Red Flames devront encore patienter avant de disputer le premier Mondial de leur histoire. La Belgique a été battue 2-1 par le Portugal lors du 1er tour des barrages pour le Mondial 2023, qui aura lieu l'année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande, jeudi soir à l'Estadio do FC Virela de Vizela. Bien que malmenées par l'entrain et le dispositif tactique portugais, les Red Flames ont hérité de la première occasion dangereuse. Tessa Wullaert a profité d'une perte de balle pour filer vers le but mais, poursuivie par deux Portugaises, elle n'a pas pu ajuster Patricia Morais (14e).

Les Belges, dominées, ont fini par encaisser. Pas attaquée, la latérale gauche Joana Marchao a eu tout le loisir d'ajuster son centre en direction de Diana Silva, passée devant son opposante pour ajuster Nicky Evrard (1-0, 29e).

La tête sous l'eau, la Belgique a profité de l'intervention du VAR pour revenir dans la partie. En effet, une frappe de Janice Cayman, repoussée par le bras d'une Portugaise, a obligé l'arbitre ukrainienne Kateryna Monzul à désigner le coup de pied de réparation. La capitaine des Flames Tessa Wullaert a pris ses responsabilités et converti le penalty (1-1, 40e), inscrivant son 70e but avec l'équipe nationale.

En seconde mi-temps, la Belgique a cru prendre les devants lorsque Wullaert, lancée en profondeur, a ajusté la gardienne portugaise mais le but belge a été annulé après une nouvelle intervention de l'arbitrage vidéo (73e). Montée à la 80e minute, Amber Tysiak a d'abord cru provoquer un penalty à la 88e mais, après une nouvelle intervention du VAR, l'arbitre a donné un coup franc et exclu Tysiak pour sa faute comme dernière joueuse (88e). Le coup franc a terminé sa course sur la barre mais Fatima Pinto, d'une tête sur un corner dans la foulée, a donné la qualification au Portugal (2-1, 89e).

Après cette victoire contre la Belgique (FIFA 19), le Portugal (FIFA 27) défiera l'Islande (FIFA 14) au 2e tour mardi à Paços de Ferreira.

Les Red Flames, qui ont atteint les quarts de finale de l'Euro cet été, ne se sont jamais qualifiées pour la Coupe du monde. En 2019, elles avaient été battues par la Suisse en barrage.