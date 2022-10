L'Union peut continuer son parcours européen de rêve face à Braga (Direct à 21h)

Après avoir fait tomber l'Union Berlin et de Malmö, l'Union Saint-Gilloise pourra-t-elle en faire autant de Braga, dans son stade. Les deux équipes possèdent six points en Europa League et vont se battre pour la première place du groupe. Un point serait déjà un bon résultat pour les Bruxellois tant Braga est en grande forme. Second de son championnat, Braga n'a perdu qu'une rencontre en dix sorties. Ce qui a fait dire à Karel Geraerts que les Portugais seraient favoris.

Pour cette rencontre, l'entraîneur saint-gillois retrouve ses flancs Lapoussin (ménagé contre OHL) et Nieuwkoop (de retour de blessure). Le retour du Néerlandais se fait aux dépens de Simon Adingra. Pour le reste, Geraerts fait confiance à ses titulaires habituels.

Les compos probables :

Braga : Matheus, Fabiano Silva, Tormena, P. Olivieira, Sequeira, Rocic, A. Horta, Castro, R. Horta, V. Oliveira, Ruiz

USG : Moris, Kandouss, Burgess, Van Der Heyden, Nieuwkoop, Lynen, Lapoussin, Lazare, Teuma, Vanzeir, Boniface