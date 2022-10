Quels adversaires pour les Diables ? Suivez le tirage au sort de l'Euro 2024 en direct dès midi

Ce dimanche midi, le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024 répartira toutes les nations européennes, à l'exception de l'Allemagne (qualifiée en tant qu'organisatrice de l'Euro) et de la Russie (exclue par l'UEFA), dans dix groupes qualificatifs. Les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour l'Euro, alors que trois tickets supplémentaires seront attribués via la Nations League.



Les Diables rouges, placés dans le pot 1, éviteront les autres têtes de série. Mais l'Angleterre et la France, qui sont dans le pot 2, sont des adversaires potentiels. Puisque les deux premières places seront qualificatives, c'est surtout l'adversaire du pot 3 qu'il faudra surveiller. La Suède serait ainsi un adversaire plus redouté que la Slovénie ou l'Arménie.





Suivez le tirage au sort en direct dès midi: