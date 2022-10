Quels Mauves pour remplacer Vertonghen et Ashimeru ? Suivez Malines-Anderlecht en direct dès 13h30

Malade jeudi, Vertonghen souffre toujours et devrait laisser sa place à Delcroix. On peut se poser plus de questions sur le remplaçant d'Ashimeru, également malade. Diawara et Ait El Hadj postulent, alors que Refaelov pourrait aussi revenir dans le onze et qu'Amuzu est incertain après sa blessure à l'épaule.



Du côté de Malines,le coach Buijs sera de retour sur le banc après sa suspension. Defour, qui l'avait remplacé comme T1 le week-end passé, retourne dans l'ombre du costume d'adjoint.

Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Delcroix, Hoedt, Debast, Murillo, Arnstad, Diawara, Duranville, Refaelov, Verschaeren, Silva