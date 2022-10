Alzate a impressionné pour sa première: "Je veux finir dans le top 4"

C’est bien connu : le malheur des uns fait le bonheur des autres. La mise à l’écart de Selim Amallah a permis à Steven Alzate d’être titularisé pour la première fois depuis son arrivée, en prêt (sans option) depuis Brighton, lors du dernier jour du mercato.

"Je me suis bien senti durant 90 minutes et je suis content d'avoir reçu ma chance. J'ai essayé d'apporter du liant dans l'équipe et de nourrir les attaquants. Je me suis senti de mieux en mieux au fil du match, expliquait-il. C'était une rencontre physique, à l'image de la rivalité entre les deux équipes. Et on a montré de la personnalité. On revient dans une bonne dynamique et c'était très important après la défaite face à Seraing."

Le box-to-box colombien, qui se sent déjà bien intégré, a encore besoin de rythme pour être à 100 % de ses moyens. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir des ambitions élevées."Finir dans le top 4 serait top, précise-t-il pour terminer. Je veux aider l'équipe à atteindre cet objectif. Avec l'esprit d'équipe que nous avons démontré, nous pouvons le faire."