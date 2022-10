Gros choc entre Milan et Chelsea, le Real veut valider son ticket: suivez notre multilive dès 21h

Largement battu à Londres la semaine dernière, le Milan AC veut prendre sa revanche sur Chelsea, ce mardi soir. D'autant plus que les Lombards, comme les Blues, ne comptent que quatre points dans un groupe E assez homogène pour l'instant puisque Salzbourg et le Dinamo Zagreb n'ont respectivement qu'un point d'avance et de retard.

Le suspense est moindre dans les groupes F et G. Le Real Madrid sera qualifié dès ce soir, et quasiment assuré de la première place du groupe, en cas de victoire à Donetsk. De son côté, Séville doit absolument s'imposer à Dortmund pour encore croire à la qualification. Les Andalous s'étaient inclinés 1-4 mercredi dernier face aux Allemands.

Dans le groupe H, le PSG et Benfica se disputeront la première place du groupe à Paris. Les deux équipes possèdes 7 points et peuvent faire un grand pas vers la qualification, alors que le vaincu devra se disputer la deuxième place avec la Juventus.