Ligue des Champions: Manchester City perd ses premiers points, le Maccabi Haïfa surprend la Juventus

Le FCK est 3e (2 points). Dans le Groupe H, la Juventus (3 points) s'est inclinée 2-0 au Maccabi Haifa et il ne lui reste plus qu'un fil d'espoir de devancer le PSG et Benfica (7 points), qui s'affrontent en soirée. Pep Guardiola a laissé pour la première fois de la saison, Erling Haaland, auteur de 20 buts en 13 matches toutes compétitions confondues, sur le banc. Phil Foden a également été préservé contrairement à Kevin De Bruyne, remplacé à la 77e. Dans leur Telia Parken Stadium, les Lions ont misé sur le contre et une frappe cadrée de Lukas Lerager a été difficilement repoussée en corner par Ederson (19e). Les Citizens ont alors reçu via le VAR un penalty pour une faute de main de Nicolai Bollesen que Riyad Mahrez a raté (25e). C'est également sur l'intervention de la vidéo que l'ex-Anderlechtois Sergio Gomez a été exclu pour une faute sur Elias Jelert que l'arbitre n'avait pas sifflée (30e).

Omniprésent en première période, De Bruyne l'a été à la reprise mais sa frappe à distance a été sortie par Kamil Grabara (50e). Les Mancuniens ont multiplié les frappes mais Grabara est resté infranchissable. Les Citizens se rendent à Dortmund le 25 octobre avant de recevoir le 2 novembre Séville, qu'ils ont battu 0-4 à l'aller.

Au Maccabi, Barak Bakhar a fait confiance à son trident composé de Frantzdy Pierrot (ex-Mouscron), Dean David et Omer Atzili, qui a rapidement fait craquer la défense à quatre alignée par Massimiliano Allegri (7e, 1-0). Bien entrés dans leur match, les Verts ont vu un coup franc de Tjarron Chery s'écraser sur la transversale (12e) et un tir d'Atzili être repoussé par Wojciech Szczesny (16e). Le solide gardien turinois n'a toutefois pas pu empêcher l'attaquant israélien de signer un doublé d'une frappe enroulée (44e, 2-0).

Après le repos, les Turinois ont été les premiers à se mettre en action et Daniele Rugani a placé un coup de tête que Josh Cohen a détourné d'une claquette (55e). Avec une attaque en panne, la Vieille Dame n'a pas renversé la situation et elle a conservé la troisième place au détriment de Haifa grâce à sa victoire 3-1 à l'aller.