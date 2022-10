Dortmund confirme la blessure de Thomas Meunier : "Nous devons y regarder de plus près"

Lorsqu'il s'est assis sur la pelouse à la 80e minute pour réclamer son changement, Thomas Meunier n'était plus capable de supporter la douleur sur laquelle il a auparavant joué durant une dizaine de minutes, en grimaçant. Le Diable rouge, qui venait de distiller son premier assist de la saison grâce à un superbe centre à destination de Bellingham (35e : 1-1), est sorti de la pelouse en se tenant le haut de la cuisse.

"Thomas s'est blessé à l'aine", a précisé son entraîneur Edin Terzic après la rencontre. "Mais on ne peut pas encore estimer la gravité. Pour ce faire, nous devons y regarder de plus près et l'examiner à nouveau demain (Ndlr : ce mercredi)."

La durée de l'indisponibilité pour une blessure à l'aine dépend évidemment du muscle touché (adducteurs, psoas ou encore muscule piriforme) ainsi que du type de lésion musculaire : une simple contracture, une lésion partielle, un claquage ou une déchirure. En attendant les résultats des examens complémentaires, on craint en Allemagne une absence de plusieurs semaines qui lance déjà le débat de comment remplacer l'arrière droit dans le dispositif du Borussia Dortmund.

Edin Terzic a évoqué la possibilité d'utiliser Felix Passlack, l'autre arrière droit de l'effectif, ou "la possibilité de changer le système et de jouer avec deux ailiers et des défenseurs latéraux." Ce qui l'amène à citer Thorgan Hazard comme alternative, puisqu'il évolue à ce poste en équipe nationale. "Spontanément, je peux penser à de nombreuses options. Néanmoins, nous espérons que Thomas sera bientôt à nouveau opérationnel."

Cette saison, Thomas Meunier a retrouvé une place de titulaire au BVB. En 12 apparitions, il a été titularisé à onze reprises et n'a manqué que deux rencontres : dont le choc de samedi face au Bayern Munich, suite aux funérailles de sa grand-mère. Ce mardi, l'Ardennais était de retour aux affaires avec sa première passe décisive de cette campagne 2022-2023. Mais aussi cette inquiète nouvelle qui survient à un mois de l'annonce de la liste de Roberto Martinez pour la Coupe du monde (le 10 novembre).

Thomas Meunier s'ajoute à la liste des autres Diables rouges déjà blessés : Alexis Saelemaekers (4 à 6 semaines), Charles De Ketelaere (1 semaine), ou encore Thibaut Courtois et Romelu Lukaku, qui pourraient néamoins rejouer ce week-end.