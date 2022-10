Felice Mazzu défend Hoedt : "Vous êtes trop durs avec lui"

West Ham. C’est le match le plus prestigieux du groupe européen mais ce n’est pas la rencontre la plus importante de la semaine, à trois jours du Topper. Felice Mazzù le sait mais ne veut pas snober cette visite au London Stadium.

Une équipe B ? "Il y aura peut-être une rotation mais pas sur beaucoup de positions. On a sorti la tête de l'eau à Malines et on veut rester sur du contenu positif. On a besoin de confiance et de points de repère. On a envie de continuer en Europe, même si une défaite jeudi nous permettrait d'avoir encore notre sort entre les mains dans le groupe."

Quelle tactique ? "Je respecte les avis mais je connais le mécanisme autour d'un club. Quand tu joues en 3-5-2, il faut tester le 4-4-2. Et vice-versa. J'ai appris ça il y a longtemps déjà. Le plus important, c'est d'avoir du contenu positif."

Quel duo devant ? "Le duo Silva-Stroeykens est celui qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle. On l'avait déjà vu en début de saison à Saint-Trond. Mais ça ne veut pas dire que ce sont mes numéros 1. J'ai plusieurs options très intéressantes."

Quelle réaction de Hoedt ? "Je trouve que la presse a été trop dure avec Hoedt. Vous êtes allés dans l'exagération. Il ne mérite pas d'être analysé ainsi. Il est le premier au club chaque matin et il travaille plus que les autres en salle. Même si son attitude peut paraître arrogante, et qu'elle l'est parfois, je lui marque mon soutien. On a une très bonne relation et ce que je vois n'est pas aussi négatif que ce que j'ai lu."