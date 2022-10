Skov Olsen et Buchanan titularisés, Witsel et Carrasco sur le banc : suivez Atlético Madrid-Club Bruges dès 18h45

La Belgique attend cela depuis sept ans. Ce mercredi, le Club Bruges peut devenir la première équipe du Royaume depuis Gand à se qualifier pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour atteindre cet objectif dingue en seulement quatre match, le champion de Belgique en titre n'a besoin que d'un point au Wanda Metropolitano.

Depuis un mois, les pensionnaires du JanBreydel Stadion maîtrisent parfaitement leur parcours sur la scène continentale. Après deux succès à domicile face au Bayer Leverkusen (1-0) et l'Atletico (2-0) entrecoupés d'un succès écrasant à Porto (0-4), les hommes de Carl Hoefkens passent un vrai test dans la capitale espagnole. Vont-ils parvenir à préserver leur filet inviolé comme lors des trois premiers matchs ?

Quatre jours après la défaite à domicile face à Westerlo où les têtes se trouvaient déjà sûrement en Espagne, le club de la Venise du Nord souhaite encore créer la surprise.

De retour dans son pays, Ferran Jutglù voudra impressionner. " "Maintenant que l'Espagne doit dresser sa liste pour le Mondial, il pourrait très bien s'y retrouver. Car la Roja n'a pas beaucoup d'attaquants de haut niveau", déclare un journaliste du médiatique El Chiringuito.

Pour augmenter ses chances et envoyer Bruges en huitième, l'attaquant sait ce qu'il lui reste à faire.

Au niveau du onze de base, Hoefkens titularise Skov Olsen et Buchanan. Odoi garde sa place au détriment deMata. Boyata est toujours blessé. De l'autre côté, Witsel et Carrasco sont sur le banc. Llorente est absent et Correa le remplace.

Les compositions probables

Atlético Madrid : Oblak ; Molina, Savic, Giménez, Reinildo, Saul ; Kondogbia ;Koke, Lemar; Griezmann, Correa

Club Bruges : Mignolet ; Odoi, Mechele, Sylla, Buchanan ; Nielsen, Onyedika ; Skov Olsen, Vanaken ; Sowah, Jutglà