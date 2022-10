Accueil Sports Football Avec du stress vers le Topper dimanche après la défaite d'Anderlecht à West Ham Dominé par West Ham dans des proportions que le score ne montre pas, le Sporting doit déjà se tourner vers la réception du Club. Et le possible retour de la pression négative. Christophe Franken Chef de la rubrique football



©Photo News

Être mené de deux buts à la pause à Londres et ne pas perdre, c’est un miracle qui n’intervient qu’une fois par siècle pour un club belge. Et c’est déjà arrivé récemment pour Anderlecht, en 2014 quelques kilomètres plus...