"C'est fou": la presse belge revient sur le match l'Union Saint-gilloise face à Braga en Europa League

On ne cesse de le répéter depuis son retour dans l'élite: l'Union est surprenante. Auteurs d'une saison spectaculaire l'année passée où ils ont frôlé le titre, les Bruxellois retrouvaient la scène européenne près de soixante ans plus tard.

Et si elle faisait logiquement office de petit poucet dans ce groupe D aux côtés de Braga, l'Union Berlin et Malmö, les protégés de Karel Geraerts ont, pour l'instant, réussi à faire en Europe ce qu'ils ont réalisé dans le Royaume depuis leur promotion en D1A: surprendre. Première du groupe avec dix points sur douze, l'Union est assurée de passer l'hiver européen au chaud puisqu'elle sera, au pire, reversée en Conference League. Mais que pensent les médias nationaux après cet énorme exploit saint-gillois ?

La DH parlait d'une nouvelle remontada unioniste sur la scène européenne (les Belges ont été menés au score à cinq reprises depuis le début de l'Europa League, NDLR). Selon nos confrères, les coéquipiers de Teddy Teuma ont à nouveau trouvé les ressources mentales et physiques pour revenir au score après avoir été mal embarqués.

"Héroïque"

Du côté de nos confrères de la RTBF, on souligne le côté héroïque montré par les gladiateurs bruxellois depuis le début de l'aventure européenne. "Une nouvelle fois héroïque, l'Union Saint-Gilloise est parvenue à poursuivre son aventure en Coupe d'Europe. Menés au score à trois reprises, les Saint-Gillois ont arraché un partage 3-3 au terme d'une rencontre spectaculaire et sont assurés de terminer à l'une des trois premières places de leur groupe".

Même son de cloche chez 7/7. " Encore héroïque! L'Union s'est offert un nouveau match fou face à Braga lors de la 4e journée du Groupe D de l'Europa League, jeudi à Louvain. L'Union, c'est fou".

"Il y a des partages qui valent toutes les victoires du monde"

Le Soir revient sur la grinta affichée par les Saint-gillois alors que le scenario du match était loin d'être favorable. "Il y a des partages qui valent toutes les victoires du monde. Et peut-être plus encore. Le point arraché hier soir avec les ongles par l'Union tient de ces grandes réconciliations avec le foot et ces rencontres débridées dépassant l'entendement. Ces matchs où les acteurs ne calculent pas, se jettent corps et âme sur chaque ballon, comme si c'était le dernier du temps additionnel".

Côté flamand, le Nieuwsblad pointe également cette abnégation qui fait l'ADN du club. " Classique Union : ce n'est jamais fini avec eux. Les Bruxellois ont rattrapé un déficit 1-3 face à Braga et sont déjà assurés d'être européens après l'hiver. Quelle équipe, quel retournement de situation, quelle soirée".

L'Union n'en finit plus de faire rêver et tentera de rester en Europa League après la trêve. Pour y parvenir, il faudra glaner, au minimum, un nul face aux Suédois de Malmö le 27 octobre prochain. Mais avant ça, retour à la réalité de la Pro League et un déplacement à Ostende ce dimanche.