Nieuwkoop revient sur la remontada de l'Union: "Nous sommes très forts mentalement"

Après la rencontre, les joueurs étaient bien conscients que leur première mi-temps n'avait pas été à la hauteur de l'événement. Avec, comme résultat, un retard de deux buts à résorber en seconde période. "Notre première mi-temps a été assez mauvaise, lançait Senne Lynen. Nous étions en retard dans les duels et sur les deuxièmes ballons. Nous n'arrivions pas vraiment à jouer notre jeu et nous avons encaissé des buts trop facilement. À la pause, il y a eu deux ou trois minutes de silence dans le vestiaire. Puis nous sommes ressortis en remontant la tête."

Avec le passage à une défense à quatre et la montée au jeu de Lapoussin, l'Union a montré un autre visage ce qui lui a permis de refaire son retard. " Vu le résultat, il fallait changer certains éléments et nous avons essayé de mettre en place quelque chose. Nous avons tous bien réagi et cela nous a permis de réaliser une deuxième mi-temps extraordinaire."

Menée au score, l'équipe a une fois de plus fait preuve de caractère pour renverser la situation, comme cela avait été le cas à plusieurs reprises la saison dernière mais aussi quelques fois cette saison. Comme au match aller face à Braga la semaine dernière… "Nous sommes très très fort mentalement et nous l'avons encore montré, explique Bart Nieuwkoop. Quand on encaisse un but, nous continuons à jouer vers l'avant. À 1-3, nous sommes revenus sur le terrain en montrant ce qu'on était capables de faire. Nous avons joué jusqu'au bout pour la victoire et non pour le match nul."

Aussi fou que cela puisse paraître, l'Union est donc assurée de passer l'hiver au chaud. "Je ne sais pas quoi dire, sourit Nieuwkoop. Peut-être que personne ne s'attendait à cela mais nous, nous y avons cru. Nous avons montré que c'est grâce à nos qualités et non pas grâce à de la chance. La première place est envisageable, nous allons tout faire pour atteindre la plus haute marche possible."